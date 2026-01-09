Χρήστος Πολίτης: Η άγνωστη δράση του την περίοδο του κορονοϊού

Ο θάνατος του Χρήστου Πολίτη σε ηλικία 83 ετών έγινε γνωστός μέρες μετά την απώλειά του, το βράδυ της Πέμπτης, αν και ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε το «Πρωινό» ο Χρήστος Πολίτης βρέθηκε από τον αδελφό του στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη μία μέρα μετά τον θάνατό του, ενώ το τελευταίο αντίο θα πουν οι φίλοι και οι οικογένειά του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν με θλίψη και ο κόσμος τον θυμάται μέσα από τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη».

Η άγνωστη δράση του την περίοδο του κορονοϊού

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος είπε δημόσια το δικό του ευχαριστώ για την αθόρυβη φιλανθρωπική του δράση για τους ηθοποιούς του ΤΑΣΕΗ την περίοδο της κρίσης και του κορονοϊού.

«Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρά της ΥΕΝΕΔ "Τυχεροί και Άτυχοι" (απ' όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε από την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.

Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σ' ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη την διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορονοϊού», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον Χρήστο Πολίτη.