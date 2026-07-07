Τελικά ήταν λαγοκέφαλος το ψάρι που επιτέθηκε σε λουόμενη στην Πάτρα; - Οι μαρτυρίες και οι εκτιμήσεις

Ένα αναπάντεχο και άκρως ανησυχητικό περιστατικό έφερε τα πάνω κάτω το πρωί της Κυριακής στην πολυσύχναστη πλαζ της Πάτρας, μια ανάσα από το κέντρο της πόλης.

Μια 60χρονη γυναίκα, η οποία απολάμβανε το πρωινό της μπάνιο μαζί με δύο φίλες της, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θαλασσινό κήτος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Όπως περιέγραψε αργότερα η ίδια, το ψάρι όρμησε κατά πάνω της και τη χτύπησε με το κεφάλι στην τραχηλική χώρα, προκαλώντας της μια αμυχή. Βγαίνοντας από το νερό, η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι αιμορραγούσε. Διατηρώντας την ψυχραιμία της, έπλυνε αμέσως την πληγή με σαπούνι στα ντους της παραλίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών γύρω στις 07:30 το πρωί.

«Δεν επρόκειτο για δάγκωμα, αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμυχή και εκδορά», διευκρίνισε ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας, Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Στην 60χρονη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, έγινε περιποίηση του τραύματος, ενώ της χορηγήθηκε αντιβίωση και αντιτετανικός ορός. Η περιπέτειά της είχε αίσιο τέλος, καθώς σε επικοινωνία που είχε μαζί της ο κ. Μπακόπουλος, η ίδια επιβεβαίωσε πως είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της.

Αν και η ταυτότητα του ψαριού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με απόλυτη βεβαιότητα μόνο από τις μαρτυρίες των τριών γυναικών, το συμβάν έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία για την εμφάνιση μεγάλων ψαριών σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, σκορπίζοντας μια σχετική ανησυχία στους καθημερινούς θαμώνες της πλαζ.

Ο κ. Μπακόπουλος, στέλνοντας μήνυμα ψυχραιμίας, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να κυριαρχεί ο πανικός. Σε περίπτωση ανάλογου τραυματισμού, οι λουόμενοι οφείλουν:

Να πλύνουν σχολαστικά την περιοχή της πληγής.

Να απευθυνθούν αμέσως σε κάποιο Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και οδηγιών.