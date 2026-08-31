Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»

Έπειτα από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας στο πολυκατάστημα Notos στην συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα μπαίνει «λουκέτο».

Η αναστολή της λειτουργίας του προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/24 και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Oι δραστηριότητες της Notos σε άλλες πόλεις, όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και η Καλαμάτα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα notos.gr, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους ωστόσο το ιστορικό ακίνητο στην Ομόνοια θα πρέπει να παραδοθεί άμεσα.

Η ανακοίνωση την περασμένη άνοιξη

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη άνοιξη η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το λουκέτο προέκυψε έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση η οποία έληξε στις 31/12/2024, κάτι με το οποίο έπρεπε η εταιρεία να συμμορφωθεί. Μάλιστα, μετά την παρέλευση της 31ης Αυγούστου, το κτίριο θα πρέπει να εκκενωθεί.

Η Notos στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για μία «αναγκαστική και πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της εταιρείας, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος».

Τι έχει γίνει με τους εργαζόμενους

Το οριστικό λουκέτο του καταστήματος αφήνει πίσω του περί τους 300 εργαζόμενους. Όπως εξήγησαν πηγές του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο insider.gr, από αυτούς οι περίπου 140 ήταν εργαζόμενοι της Notos και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα corners (shops in shops), απασχολούμενοι από άλλες εταιρείες.

Κατά τις πληροφορίες, από τους περίπου 140 εργαζόμενους της Notos, περί τους 35 εργαζόμενους έχουν μεταφερθεί στα άλλα καταστήματα του ομίλου και δη σε εκείνο του Πειραιά, ενώ αρκετοί που δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν, ήρθαν σε συνεννόηση με τον όμιλο και αναμένεται να λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις. Για τους υπαλλήλους των corners, δε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι απορροφήθηκαν από άλλα καταστήματα και κάποιοι άλλοι όχι.

«Η πλειοψηφία των εργαζομένων στο πολυκατάστημα αφορά σε γυναίκες με παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η επόμενη ημέρα για εκείνες», σχολίαζαν χαρακτηριστικά στο insider.gr οι πηγές του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.