Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών αποφάσισαν να «παγώσουν» τις κινητοποιήσεις τους, μετά τη συνάντηση που είχαν στο υπουργείο Οικονομικών.
Με τον προγραμματισμό των συναντήσεων με τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την επόμενη εβδομάδα, η αυριανή συγκέντρωση στη λαχαναγορά ακυρώνεται, ενώ από την Παρασκευή οι λαϊκές επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.
Η συζήτηση στο υπουργείο πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τους εκπροσώπους να τονίζουν ότι η αναστολή της απεργίας αποτελεί κίνηση καλής θέλησης ενόψει των επικείμενων ραντεβού.
