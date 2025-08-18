Τέλος στα ξεχασμένα καρτοτηλέφωνα: Καθαρίζονται τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, προχώρησε στην απομάκρυνση δεκάδων ανενεργών καρτοτηλεφώνων από διάφορα σημεία της πόλης.

Οι εγκαταλελειμμένες αυτές τηλεφωνικές συσκευές είχαν πάψει εδώ και χρόνια να εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, ενώ επιβάρυναν αισθητικά τον δημόσιο χώρο και δημιουργούσαν εμπόδια στην ασφαλή διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων.

Σταδιακά αποξηλώθηκαν 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα, Πανεπιστημίου

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

Μετς: Αναπαύσεως, Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

Εξάρχεια: Στουρνάρη, Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας

Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατήσια / Μεταξουργείο

Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου, Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη), Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου

Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός.

