Τέλος στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ - Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Parkout

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout, με στόχο να διευκολύνει την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην πόλη. Μέσω της εφαρμογής, οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση.

Η εφαρμογή βασίζεται σε ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching, το οποίο αξιοποιεί τη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετων υποδομών ή αισθητήρων. Το Parkout υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε.

parkout

parkout

parkout

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε:

«Το Parkout είναι ένα εύχρηστο, δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μειώνει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Δίνουμε λύσεις που κάνουν την πόλη πιο λειτουργική και την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε:

«Οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών».

Πώς λειτουργεί το Parkout

Κατεβάζετε την εφαρμογή: Το Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS.

Δηλώνετε ότι αποχωρείτε: Όταν πρόκειται να αφήσετε μια θέση στάθμευσης, ενημερώνετε μέσω της εφαρμογής ότι πρόκειται να ελευθερωθεί.

Ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο: Αν αναζητάτε θέση στάθμευσης, μπορείτε να δείτε ποιες θέσεις πρόκειται να ελευθερωθούν κοντά σας.

Παρκάρετε πιο γρήγορα: Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις.

Περιοχές όπου λειτουργεί

Η εφαρμογή καλύπτει τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Συγκεκριμένα λειτουργεί στις περιοχές:

Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα.

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές:

Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

Τα βασικά οφέλη της εφαρμογής

Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων: Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης («cruising»), διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες.

Περιβαλλοντικό όφελος: Η μείωση της άσκοπης κυκλοφορίας περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), συμβάλλοντας στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

Δωρεάν πρόσβαση για όλους: Η εφαρμογή παρέχεται χωρίς κόστος σε δημότες και επισκέπτες, ενώ το μοντέλο peer-to-peer ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των οδηγών.

Καλύτερη ποιότητα ζωής: Η γρηγορότερη εύρεση θέσης στάθμευσης μειώνει το άγχος και την ταλαιπωρία της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.