Τέλος στο «θρίλερ» στην Ομόνοια: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει

Λίγα λεπτά πριν από τις τρεις το απόγευμα απομακρύνθηκε ο άνδρας από την άκρη του κτιρίου της Πολεοδομίας, στην οδό Σωκράτους, στην Ομόνοια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης έγινε, όπως φαίνεται, με τη συναίνεσή του, ύστερα από επαφές που είχε με διαπραγματευτές και την ΕΜΑΚ.

