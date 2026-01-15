Μενού

Τέλος στο «θρίλερ» στην Ομόνοια: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει

Mπήκε τέλος στο «θρίλερ» με τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από το κτήριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους.

πολεοδομια-κτηριο
Το κτήριο της Πολεοδομίας στην Ομόνοια | Orange Press Agency
Λίγα λεπτά πριν από τις τρεις το απόγευμα απομακρύνθηκε ο άνδρας από την άκρη του κτιρίου της Πολεοδομίας, στην οδό Σωκράτους, στην Ομόνοια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης έγινε, όπως φαίνεται, με τη συναίνεσή του, ύστερα από επαφές που είχε με διαπραγματευτές και την ΕΜΑΚ.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στην Ομόνοια: Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίας

