Συναγερμός στην Ομόνοια: Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίας

Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους, στο κέντρο της Αθήνας.

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας καθώς ένας άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο όπου στεγάζεται η Πολεοδομία.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα επί της οδού Σωκράτους, στην Ομόνοια.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, ο άνδρας - που μάλλον είναι ηλικιωμένος - έχει βγει από την έξω πλευρά των κάγκελων και απειλεί να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχει φτάσει όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γίνεται προσπάθεια να μεταπειστεί και να κατέβει. 

 

