Συναγερμός στην Ομόνοια: Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίας

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας καθώς ένας άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο όπου στεγάζεται η Πολεοδομία.
Το περιστατικό λαμβάνει χώρα επί της οδού Σωκράτους, στην Ομόνοια.
Όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, ο άνδρας - που μάλλον είναι ηλικιωμένος - έχει βγει από την έξω πλευρά των κάγκελων και απειλεί να πέσει στο κενό.
Στο σημείο έχει φτάσει όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γίνεται προσπάθεια να μεταπειστεί και να κατέβει.
