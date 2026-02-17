Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική κλήρωση, που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας, η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη είναι η εξής:
- Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
- Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
- Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
- Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
- Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
- Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
- Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος
Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας
