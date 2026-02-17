Μενού

Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου στη Λάρισα που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Δυστύχημα στα Τέμπη
Το εκτροχιασμένο τρένο στα Τέμπη | Intime
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική κλήρωση, που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας, η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
  • Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
  • Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
  • Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
  • Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
  • Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας

