Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Υπογραμμίζεται ότι η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε, καταρχάς, το αίτημα του κ. Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Πάνος Ρούτσι: Η πρώτη αντίδραση μετά την έγκριση
Θετικά αλλά με επιφυλάξεις σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για πολλοστή ημέρα την απεργία πείνας του στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του.
Μιλώντας στην κάμερα του OPEN, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε:
«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».
Τέμπη: Τα παράπονα Καρυστιανού στην ΕΡΤ
Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο σημείο όπου κάνουν απεργία πείνας οι Πάνος Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος και Αναστασία Τσαλαμίδα βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε στη δημοσιογράφο την καθυστέρηση της Δημόσιας Τηλεόρασης.
«Με καθυστέρηση ήρθε η ΕΡΤ μετά από τόσες μέρες. Η Δημόσια Τηλεόραση οφείλει να μεταδίδει την αλήθεια και αυτά που γίνονται και αφορούν τον κοσμο. Και αυτό που αφορά τον κόσμο αυτή την στιγμή είναι ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί γιατί την ελέγχει το πολιτικό σύστημα...
Αυτό που μας κοροϊδεύει! Αυτό που σκότωσε και έκαψε τα παιδιά μας και τώρα θέλει να μας βγάλει και τρελούς» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού όπως ακούγεται στο βίντεο.Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως στο μικρόφωνο του συνεργείου δεν υπήρχε καν το σήμα της ΕΡΤ.
- Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA
- Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
- Το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα» και δύο ήρωες που χάθηκαν για να σώσουν άλλους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.