Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Υπογραμμίζεται ότι η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε, καταρχάς, το αίτημα του κ. Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Πάνος Ρούτσι: Η πρώτη αντίδραση μετά την έγκριση

Θετικά αλλά με επιφυλάξεις σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για πολλοστή ημέρα την απεργία πείνας του στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε:

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Τέμπη: Τα παράπονα Καρυστιανού στην ΕΡΤ

Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στο σημείο όπου κάνουν απεργία πείνας οι Πάνος Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος και Αναστασία Τσαλαμίδα βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε στη δημοσιογράφο την καθυστέρηση της Δημόσιας Τηλεόρασης.

«Με καθυστέρηση ήρθε η ΕΡΤ μετά από τόσες μέρες. Η Δημόσια Τηλεόραση οφείλει να μεταδίδει την αλήθεια και αυτά που γίνονται και αφορούν τον κοσμο. Και αυτό που αφορά τον κόσμο αυτή την στιγμή είναι ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί γιατί την ελέγχει το πολιτικό σύστημα...

Αυτό που μας κοροϊδεύει! Αυτό που σκότωσε και έκαψε τα παιδιά μας και τώρα θέλει να μας βγάλει και τρελούς» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού όπως ακούγεται στο βίντεο.Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως στο μικρόφωνο του συνεργείου δεν υπήρχε καν το σήμα της ΕΡΤ.