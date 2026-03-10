Σε απρόσμενη διακοπή οδηγήθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μετά από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε η Πρόεδρος της έδρας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά στις 19 Μαρτίου.

Πριν τη διακοπή, ολοκληρώθηκε η εξέταση του δικαστικού πραγματογνώμονα από τους συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, ο μάρτυρας παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του, χωρίς να διαφοροποιήσει τα όσα είχε καταθέσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις της δίκης.

Εκκρεμότητες με τα ψηφιακά πειστήρια

Η αιφνίδια διακοπή άφησε σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, δεν εξετάστηκε το θέμα του ορισμού ειδικού μάρτυρα, ο οποίος θα αναλάβει την αξιολόγηση των δεδομένων από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν χθες.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσαν επίσημο αίτημα για τη λήψη αντιγράφων των συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων, ώστε να μελετηθούν από την πλευρά των θυμάτων.

Η διαδικασία αναμένεται να επανεκκινήσει στις 19 Μαρτίου, με τη συνέχιση της εξέτασης του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.