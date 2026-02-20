Τέμπη: Εξώδικα συγγενών για τις εκταφές – Ζητούν τα δείγματα να σταλούν στο εξωτερικό

Εξώδικο απέστειλαν συγγενείς θυμάτων στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, θέτοντας προθεσμία έως σήμερα στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εξώδικο ζητείται να οριστεί άμεσα πραγματογνωμοσύνη και να διαταχθεί εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, με στόχο, όπως αναφέρουν, τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνών.

Πληροφορίες που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση αναφέρουν ότι η εισαγγελέας απουσιάζει από το γραφείο της, ωστόσο έχει ενημερωθεί αρμοδίως από τους γραμματείς της υπηρεσίας για το περιεχόμενο του εξωδίκου και την καταληκτική προθεσμία.

Οι αποστολείς του εξωδίκου επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης των δικαστικών αρχών, τονίζοντας ότι η διενέργεια ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης σε εργαστήρια του εξωτερικού αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.