Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού κι άλλων συγγενών στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας για τις εκταφές

Συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, αναφορικά με τις εκταφές των σορών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, το εξώδικο απαιτεί «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι».

Η εισαγγελία καλείται να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Οι υπογράφοντες είναι η Μαρία Καρυστιανολύ, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Δημήτρης Μπέζας και η σύζυγός του.

Να υπενθυμιστεί πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε άμεσες εκταφές για εννέα σορούς, με συγγενείς, ωστόσο, να καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό» τους, αφού, όπως επιμένουν, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.