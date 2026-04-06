Τέμπη: Για πρώτη φορά στο δικαστήριο εκπρόσωπος της Εριέττας, που δεν βρέθηκε ποτέ

Στην κύρια δίκη των Τεμπών, που συνεχίστηκε σήμερα, Δευτέρα (06/04), για άλλη μία ημέρα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά εκπρόσωπος της οικογένειας της Εριέττας Μόλχο, της μόνης επιβάτισσας που δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος.

Ο συνήγορος της οικογένειας της Εριέττας εμφανίστηκε σήμερα, παρότι δεν υπήρξε δήλωση παράστασηε προς υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικασία, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η Εριέττα Μόλχο, ήταν φοιτήτρια και σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η νεαρή ήταν στο κυλικείο την ώρα της σύγκρουσης. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που την είδε κάποιος.

Μετά το από το δυστύχημα, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της, δεν υπήρχε DNA πουθενά.

Η οικογένεια της φοιτήτριας, τρία χρόνια μετά μένει μόνο με την τραγική συνειδητοποίηση ότι έχασε το παιδί της, αλλά καμία απόδειξη γι΄αυτό, σαν να μην μπήκε ποτέ στο τρένο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις συγκινητικές πρωτοβουλίες των γονιών της.

«Οι γονείς της Εριέττας, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μνήμη της παροχής έργου προς το δημόσιο συμφέρον. Και το αναφέρω εν τάχει: έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η Εριέττα, έχει γίνει η προσπάθεια και ολοκληρώνεται για τη δημιουργία έδρας του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Τεχνητής Νοημοσύνης στο όνομα της Εριέττας, και θα ιδρυθεί ένα ίδρυμα κοινωφελούς περιεχομένου στο όνομα της Εριέττας, όπου η πρώτη δραστηριότητα θα είναι σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, τη σίτιση, συγγενών ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται με την επάρατο νόσο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είναι, νομίζω, και οι τρεις ενέργειες αξιοθαύμαστες, και είναι πράγματι πολύ συγκινητική η προσπάθεια των γονέων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον χαμό της μοναχοκόρης τους να ανταποκριθούν σε αυτό που ονομάζεται, οικογενειακό καθήκον».