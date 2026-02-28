Τέμπη: Η στιγμή της επίθεσης με κρότου λάμψης σε οπερατέρ του Mega - H αντίδραση Γιάμαλη

Αργά το μεσημέρι σε στιγμές έντασης μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας στα Προπύλαια κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, ο οπερατέρ του MEGA Διονύσης Σιφνιός δέχτηκε επίθεση με κρότου λάμψης.

Αργότερα, η στιγμή της ρίψης πάνω στο συνεργείο προβλήθηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα». «Πριν από λίγο συνάδελφός μας ανέφερε την επίθεση με κρότου λάμψης που δέχθηκε ο οπερατέρ μας, ο Διονύσης. Έχουμε το πλάνο, την εικόνα από τη στιγμή αυτή», ανέφερε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη και συνέχισε:

«Είναι άκοπα τα πλάνα που βλέπουμε. Αυτή εδώ είναι η στιγμή που πετάνε μια κρότου λάμψης σε δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να το κρατήσω και να το επισημάνω γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο μία κανονικοποιημένη προσέγγιση που δεν συνάδει με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί μια αστυνομία σε μια μαζική κινητοποίηση. Έχουμε και επίθεση ευθεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται εκεί για να καταγράφουν».

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε ακόμα πώς: «Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση και καταδικάζει τους σωματικούς ελέγχους και τις επιθέσεις που δέχθηκαν συνάδελφοί μας, φωτορεπόρτερ. Όπως και το ότι τους έψαξαν τις τσάντες με τις κάμερες».

Η ανακοίνωση της ένωσης φωτορεπόρτερ

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας καταδικάζει την πρακτική της ελληνικής αστυνομίας να ζητά έλεγχο στις τσάντες συναδέλφων, να ζητά σωματικό έλεγχο φωτορεπόρτερ και να ζητούν την προσαγωγή τους τη στιγμή που προσεγγίζουν την πλατεία Συντάγματος με σκοπό να καλύψουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις των σωματείων για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων μας, συνεχίστηκε ακόμα και μετά την υπόδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και αφού τους δηλώθηκε η ιδιότητά τους.

Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει όσους διαμαρτύρονται για τις διαχρονικές ελλείψεις στους σιδηροδρόμους και όσους βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική που μας τσακίζει.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η πρακτική της “εξακρίβωσης” στους συναδέλφους φωτορεπόρτερ που κάνουν τη δουλειά τους, όπως και οι αναιτιολόγητοι και προκλητικοί έλεγχοι στον λαό που βρίσκεται σήμερα στους δρόμους».