Τέμπη: Μνημείο για τα 57 θύματα στην Καισαριανή - «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε»

Μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου επίσημου μνημείου στη μνήμη των θυμάτων στην Καισαριανή.
Πρόκειται για τέσσερις μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες αναγράφονται τα 57 ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν μαζί με την ηλικία τους, ενώ έχουν χαραχτεί σιδηροδρομικές ράγες που καταλήγουν να γίνουν σμήνος από πουλιά που πετούν στον ουρανό.
Το μνημείο βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.
Σκοπός να διασφαλιστεί σε καθημερινό επίπεδο η ορατότητα της μνήμης. Στους δρόμους που περιβάλλουν το σημείο δόθηκε ακόμη το όνομα «θύματα των Τεμπών» κάτι που συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά. Αποτέλεσε πρωτοβουλία του Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα του αδικοχαμένου Παναγιώτη, ο οποίος ε;iναι κάτοικος της περιοχής.
Την πρόταση υιοθέτησε ομόφωνα το Δημοτικό συμβούλιο μένοντας συνεπές στην ιστορική παράδοση της Καισαριανής, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο ως σημείο αναφοράς για το παρελθόν με τη δημοσίευση των φωτογραφιών από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής.
