Τέμπη: Ο Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κατέθεσε για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα για την πυρόσφαιρα

Στη Λάρισα, όπου κατέθεσε ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, βρέθηκε προχθές, Τρίτη (26/8), ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Παπαδημητρίου μίλησε για το πώς ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ κατέληξε στο αμφισβητούμενο σκέλος για την «πυρόσφαιρα» μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, την ώρα που είχε παραδοθεί ακόμα το πόρισμα Καρώνη από το ΕΜΠ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Χρήστος Παπαδημητρίου έκανε αποκαλύψεις για πρόσωπα και καταστάσεις και δη για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το επίμαχο σκέλος της πυρόσφαιρας.

Αποκαλύψεις για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα για την πυρόσφαιρα (Β. Κακάρας)



▶️ Σε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ο Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έδωσε κατάθεση στον Μπακαΐμη, περιγράφοντας αναλυτικά -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και… — Βαγγέλης Βλάχος | Evan Vlachos (@EvanVlacho) August 27, 2025

Τέμπη: Τι κατέθεσε ο Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Ο κ. Παπαδημητρίου βρέθηκε προχθές στη Λάρισα και έδωσε κατάθεση στον κ. Μπακαΐμη, περιγράφοντας αναλυτικά -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ειδικότερα για τις ενέργειες που προηγήθηκαν, έτσι ώστε ο εθνικός φορέας να καταλήξει στο αμφισβητούμενο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν, όπως παράλληλα ανέφερε τις αντιρρήσεις του στην ανακοίνωση του πορίσματος, ενώ ακόμη δεν είχε παραδοθεί στον εφέτη-ανακριτή το πόρισμα του πραγματογνώμονα και καθηγητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Δημήτρη Καρώνη.

Η κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή προέδρου του Σιδηροδρομικού Τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαβιβαστεί, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η προηγούμενη εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό».

Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς η κατάθεση του κ. Παπαδημητρίου εκτιμάται πως θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω. Ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ φέρεται να προσήλθε προχθές αυτοβούλως στον εφέτη-ανακριτή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν κλήθηκε ή όχι να καταθέσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η κ. Αδειλίνη.

Χθες, πάντως, στην κατάθεσή του ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα από τη συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν προκειμένου να καταλήξει η Επιτροπή στο πόρισμα και δη για το σκέλος της πυρόσφαιρας και τις προσομοιώσεις (CFD), τη δική του πρόταση να αναβληθεί η δημοσίευση του πορίσματος (για το σκέλος της πυρόσφαιρας), αφού ακόμη ο κ. Καρώνης δεν είχε παραδώσει το δικό του πόρισμα. Κατονομάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, ο κ. Παπαδημητρίου φέρεται, επίσης, να διαθέτει έγγραφα (σ.σ. αλληλογραφία κ.λπ.).

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Ελευθερία».