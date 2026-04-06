Τέμπη: Προσφεύγουν στον Άρειο Πάγο συγγενείς για τη δίκη για τα βίντεο - «Έχουμε αποκαλυπτικό υλικό» λέει δικηγόρος

Δικηγόρος οικογένειας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ενημέρωσε πως προσφεύγει στον Άρειο Πάγο σχετικά με την αίτηση αποχής από την πρόεδρο της έδρας, στη δίκη για τα χαμένα βίντεο, αλλά και την αποδοχή της αίτησης αυτής από το Πλημμελειοδικείο της Λάρισας.

Η κα Στέλλα Βαλάνη, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Τιλκερίδη, σημείωσε σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα (06/04), η κύρια δίκη, «εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αίτηση στον Άρειο Πάγο για να δούμε αν είναι παράνομη η δήλωση αποχής και η αποδοχή της».

Η ίδια συμπλήρωσε πως στα χέρια των συγγενών έχει περιέλθει σημαντικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο «κρυβόταν σε σπίτια» με τους κατέχοντες «να λένε ότι θώρησαν ότι δεν προσέφεραν στοιχεία».

«Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη των συγγενών και αφορά στα αρχεία που έχουμε πάρει. Το υλικό αυτό αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα και για το μπάζωμα και βίντεο που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία τρία χρόνια» είπε η δικηγόρος και συνέχισε:

«Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Έχουμε πολύ αποδεικτικό υλικό. Σίγουρα οι κατηγορίες θα αναβαθμιστούν σε κακούργημα και οι κατηγορούμενοι θα αυξηθούν».

Όταν ρωτήθηκε το τι περιέχει το υλικό, σημείωσε πως «έχουμε εντοπίσει πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να πούμε ακόμα τι γιατί θέλει ακόμα περισσότερη επεξεργασία».