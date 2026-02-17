Τέμπη: Σήμερα η κλήρωση των δικαστών – Όλα τα δεδομένα για τη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου

Σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται στο Εφετείο Λάρισας η ηλεκτρονική κλήρωση που θα καθορίσει τη σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το τελευταίο τυπικό βήμα πριν από την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις των οικογενειών των θυμάτων σχετικά με την καταλληλότητα των υποδομών στη Λάρισα -όπως οι περιορισμένοι χώροι αναμονής και η απουσία αεροδρομίου- ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα μεταφοράς της δίκης στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή «κλείδωσε» οριστικά τον τόπο διεξαγωγής.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ολοκληρώσει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις»), όπου θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία.

Η κεντρική αίθουσα, συνολικής έκτασης 283,75 τ.μ., επεκτάθηκε ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 250 νομικούς παραστάτες, καθώς ο αριθμός των δικηγόρων που δήλωσαν συμμετοχή αυξήθηκε σημαντικά.

Έχουν διαμορφωθεί:

ειδικές αίθουσες για δημοσιογράφους,

χώροι σύσκεψης για τους δικαστές,

βοηθητικοί χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από το κοινό.

Το κτίριο έχει ενισχυθεί με εξωτερική περίφραξη, τρία φυλάκια και νέο σύστημα καμερών.

Η δικογραφία-μαμούθ

Μετά από 2,5 χρόνια ερευνών, ο όγκος της υπόθεσης αποτυπώνεται σε εντυπωσιακούς αριθμούς:

1.267 σελίδες αριθμεί το κλητήριο θέσπισμα.

456.120 σελίδες είναι ο συνολικός όγκος των 360 αντιγράφων που εκτυπώθηκαν και δέθηκαν ειδικά για τους διαδίκους.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, καθώς και εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του Υπουργείου Μεταφορών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Κακουργήματα (33 από τους 36)

Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (Άρθρο 291 Π.Κ.) με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων.

Πλημμελήματα

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται και δύο Ιταλοί υπήκοοι, στελέχη της εταιρείας, στους οποίους επιδόθηκε μεταφρασμένο κλητήριο θέσπισμα για παραλείψεις στο σύστημα επικοινωνίας GSMR-R.

Οι εννέα εκταφές που διατάχθηκαν

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή εννέα σορών θυμάτων της τραγωδίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου έδωσε προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές στο έργο τους.