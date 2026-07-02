Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο η οικογένεια της Αναστασίας Παπαγγελή - «Να έρθουν οι δικαστές στη θέση μας»

Στον Άρειο Πάγο μετέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο Ηλίας Παπαγγελής και η Μαρία Ντόλκα, συνοδευόμενοι από τη συνήγορό τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να καταθέσουν στην ειδική διαδικασία της ανάκρισης για την υπόθεση των Τεμπών με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

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Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για συγκάλυψη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προέβη σε βαρύτατες καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «άγριες, μαινόμενες προσπάθειες να τιναχτεί στον αέρα» η κύρια δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Αναφερόμενη στον Κώστα Καραμανλή, σημείωσε ότι «ακόμη δεν έχει κληθεί ούτε σε απολογία», ενώ η παραπομπή του χρησιμοποιήθηκε «για να αφαιρεθούν από την κυρίως δικογραφία και μια σειρά κατηγορουμένων, υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως μετά από επίμονες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αποδείχθηκε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «δεν συμβούλεψε ποτέ να περιοριστεί η δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού Δημοσίου μόνο στους τέσσερις κατηγορουμένους», όπως τελικά έγινε με κυβερνητική εντολή.

«Προκύπτει δηλαδή ότι η κυβέρνηση ευθέως προσπαθεί όχι μόνο να γλιτώσει τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό, αλλά και τους 32 από τους 36 κατηγορουμένους ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας», υπογράμμισε.

«Σκοτεινές διεργασίες» στη Δικαιοσύνη - «Με έχει στοχοποιήσει το σύστημα»

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε επίσης «σκοτεινές διεργασίες» στη σύνθεση των δικαστικών λειτουργών, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι κληρώθηκε ως εισαγγελέας για την υπόθεση Καραμανλή ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Φλωρίδης, αδελφός του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης. «Μιλάμε για χοντρές προκλήσεις και χοντρές παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην προσωπική της στοχοποίηση, καθώς διαβιβάστηκε στη Βουλή άλλη μία ποινική δικογραφία εναντίον της μετά από μήνυση αστυνομικού, ο οποίος -σύμφωνα με την ίδια- ομολογεί ότι του ανατέθηκε να παρακολουθεί γονείς και συνηγόρους:

«Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να μην δικάζεται κανείς για το έγκλημα και τη συγκάλυψη των Τεμπών, να μην δικάζεται κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός, αλλά να δικάζεται η συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι τη Δευτέρα θα επιχειρηθεί να «τιναχτεί η διαδικασία στον αέρα» με τεχνητή έλλειψη συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι, όπως κατήγγειλε, «στη συντριπτική τους πλειοψηφία απουσιάζουν σταθερά από το δικαστήριο».

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Παπαγγελής: «Η Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της»

Στη δική του τοποθέτηση, ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας, παρομοίασε την τρέχουσα περίοδο με τις πρώτες εβδομάδες μετά την τραγωδία, όταν, όπως είπε, «δεν μιλούσε κανείς ούτε για σύγκρουση ούτε για Τέμπη μέχρι και λίγο καιρό μετά τις εκλογές».

Ο κ. Παπαγγελής απηύθυνε μια δραματική έκκληση προς το δικαστικό σώμα, ζητώντας από τους λειτουργούς του να αναλογιστούν το μέγεθος της απώλειας:

«Θέλω να καλέσω όλους τους έντιμους δικαστές, κάποιοι από αυτούς είναι οικογενειάρχες, κάποιοι έχουν παιδιά, να έρθουν λίγο στη θέση μας. Δεν μπορεί οι εγκληματίες, οι φταίχτες, όλοι αυτοί που δημιούργησαν αυτή την καταστροφή, να μην τιμωρηθούν, επειδή αυτοί που κυβερνούν θέλουν να μην τιμωρηθεί κανείς πέρα από δύο τρεις ανθρώπους».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι η τακτική αυτή μπορεί να θυμίζει όσα έγιναν στη Μάνδρα και στο Μάτι, όμως τα γεγονότα στα Τέμπη δεν είναι ίδια. «Να μη λένε μετά ότι ο τοξικός μας λόγος σπρώχνει σε τοξικές πράξεις. Πρέπει και η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να σταθεί στο ύψος της», κατέληξε.