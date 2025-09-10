Μενού

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Στο εφετείο θα βρεθεί ο Νίκος Πλακιάς για την συνέχεια της ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς
Ο Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi
Συνεχίζεται η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Σήμερα (10/9) καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, και των τυχόν συμμετόχων του.

Ο κ. Πλακιάς έφτασε στο Εφετείο της Αθήνας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Στην είσοδο, συγκίνησε η στιγμή που στενός φίλος του –ο οποίος έχασε επίσης τα παιδιά του στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι– τον αγκάλιασε σφιχτά, λέγοντας πως είναι ο μόνος που μπορεί να κατανοήσει τον πόνο του.

Η ανάκριση αναμένεται να συνεχιστεί με νέες καταθέσεις συγγενών.

