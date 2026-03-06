Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο - Για υλικό εκτός δικογραφίας κάνει λόγο πραγματογνώμονας

Συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη και κατέθεσε σήμερα (6/3) ο ένας εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Στην κατάθεσή του κάνει λόγο για υλικό εκτός δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξε ότι έχει υλικό από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, που δεν είναι στη δικογραφία.

Φέρεται, τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, ο μάρτυρας τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο βίντεο και φωτογραφίες.

Η τοποθέτησή αυτή προκάλεσε την αντίδραση δικηγόρων, που επισήμαναν ότι θα ζητήσουν αυτές τις εικόνες ενώ κατέθεσαν σχετικό αίτημα για άμεση προσκόμιση αυτού του υλικού.

Η εισαγγελέας πρότεινε ο πραγματογνώμονας να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία στο δικαστήριο.