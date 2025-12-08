Τεταμένη η κατάσταση στην Κρήτη με τους αγρότες: Τι ισχύει με τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων

Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στην Κρήτη με τους αγρότες να πολιορκούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων και να συγκρούονται με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Πτήσεις έχουν αναβληθεί καθώς το μεν αεροδρόμιο Ηρακλείο παραμένει κλειστό ενώ στα Χανιά έχει αποκλειστεί η πύλη του. Υπάρχουν παράλληλα αναφορές για τραυματίες αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, οι αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικά, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κατηγορηθούν για εγκληματική οργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, στα Χανιά οι αγρότες έχουν αποκλείσει αυτήν την στιγμή την πύλη του αεροδρομίου.

Στον αποκλεισμό συμμετέχουν αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που ξεκίνησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον κόμβο της Σούδας και η οποία κατέληξε στις 13:20 στην πύλη του αεροδρομίου.

Νωρίτερα ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με τους αγρότες να ανατρέπουν ένα περιπολικό της αστυνομίας ενώ σημειώθηκε πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και να πετούν χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Λίγο μετά τις 2 οι συγκεντρωμένοι απέκλεισαν το αεροδρόμιο και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν.

Συγκεκριμένα, η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

«Κατάληψη» στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από αγρότες

Όσον αφορά στο Ηράκλειο, οι αγρότες εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου και αποφάσισαν να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα στο σημείο και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις πτήσεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τουλάχιστον δέκα πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Μία πτήση από Αθήνα τέθηκε σε holding και τελικά αναγκάστηκε να επιστρέψει, ενώ το ίδιο συνέβη και με πτήση από Ρόδο.

Αρχικά, η πρόσβαση στον αερολιμένα είχε αποκλειστεί από κλούβες των ΜΑΤ στη λεωφόρο Σενετάκη και στην Ικάρου. Ωστόσο, μετά από ένταση, ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, τα μπλόκα υποχώρησαν και οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν μέσα στο αεροδρόμιο, με μια ομάδα να φτάνει μέχρι τον χώρο της πίστας.

Η κατάσταση στο Ηράκλειο είναι εκρηκτική. Η κυκλοφορία έχει μπλοκάρει τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και μέσα στην πόλη, με τη Νέα Αλικαρνασσό, τον Κατσαμπά, τον Πόρο και το κέντρο να αντιμετωπίζουν πρωτοφανή κυκλοφοριακή ασφυξία.

Επιβάτες που πρέπει να ταξιδέψουν κατευθύνονται πεζή προς το αεροδρόμιο, μεταφέροντας αποσκευές στα χέρια, αφού κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να περάσει τα μπλόκα.

Στα γκισέ, τις αφίξεις και τις αναχωρίσεις, τα καταστήματα και τα καθίσματα του αεροδρομίου που συνήθως υπάρχουν ταξιδιώτες, επισκέπτες και εργαζόμενοι, αυτή την ώρα βρίσκονται κτηνοτρόφοι και αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Στην πίστα και τον αεροδιάδρομο η εικόνα είναι ακόμα πιο «σουρεαλιστική», με τους αγρότες να παίζουν ποδόσφαιρο και να κάθονται πάνω σε σκαλωσιές και μηχανήματα μεταφοράς αποσκευών.

Στο σημείο υπάρχει αστυνομική δύναμη.