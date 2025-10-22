«Θα πω ειλικρινά τι σκέφτομαι για τους Έλληνες» - Συγκινητικά λόγια από ξένο TikToker

«Έξω πάμε καλά», θα σκεφτεί κανείς βλέποντας το viral βίντεο στο TikTok που είδαμε τελευταία και δεν μπορούμε να πιστέψουμε αν είναι χιουμοριστικό ή πράγματι οι Έλληνες προκαλούν τέτοια συγκίνηση.

Τουρίστας μένει έκπληκτος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ανεβάζοντας βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok στο οποίο περιγράφει τις εντυπώσεις που του άφησαν, με την ευγένεια και την καλοσύνη τους, οι Έλληνες.

«Σε κάποιους θα αρέσει αυτό που θα πω και σε κάποιους όχι. Πιστεύω πως οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει», λέει για τους ντόπιους που γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Απαριθμώντας τις στιγμές του με τους ντόπιους που τον έκαναν να πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο σημειώνει: «Ένας ευγενικός κύριος με ρώτησε αν χάθηκα και κατέληξε να μάς εξηγεί ακριβώς πως να πάμε (σ.σ.εκεί που θέλαμε)».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια - κυρίως από Έλληνες - που τον ευχαριστούν για τα καλά του λόγια ενώ εμείς απορούμε αν πρόκειται για κάποιου είδους troll.