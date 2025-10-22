Μενού

«Θα πω ειλικρινά τι σκέφτομαι για τους Έλληνες» - Συγκινητικά λόγια από ξένο TikToker

Ξένος tiktoker επισκέπτεται την Ελλάδα και μένει έκπληκτος από την ευγένεια που συναντά.

TikTok @thequietpath__
«Έξω πάμε καλά», θα σκεφτεί κανείς βλέποντας το viral βίντεο στο TikTok που είδαμε τελευταία και δεν μπορούμε να πιστέψουμε αν είναι χιουμοριστικό ή πράγματι οι Έλληνες προκαλούν τέτοια συγκίνηση.

Τουρίστας μένει έκπληκτος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ανεβάζοντας βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok στο οποίο περιγράφει τις εντυπώσεις που του άφησαν, με την ευγένεια και την καλοσύνη τους, οι Έλληνες. 

«Σε κάποιους θα αρέσει αυτό που θα πω και σε κάποιους όχι. Πιστεύω πως οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει», λέει για τους ντόπιους που γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

@thequietpath__

I didn’t expect Athens to feel this warm. Everywhere we went — cafés, markets, quiet streets — people smiled, helped, and shared stories. It’s easy to focus on sights and monuments, but it’s always the people that make a place feel alive. Thank you, Greece 🇬🇷 Follow for more reflections from the journey 🌍 #Athens #Greece #TravelReflections #MindfulTravel #TheQuietPath

♬ Reflection on Peace - Adauto Assis

Απαριθμώντας τις στιγμές του με τους ντόπιους που τον έκαναν να πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο σημειώνει: «Ένας ευγενικός κύριος με ρώτησε αν χάθηκα και κατέληξε να μάς εξηγεί ακριβώς πως να πάμε (σ.σ.εκεί που θέλαμε)».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια - κυρίως από Έλληνες - που τον ευχαριστούν για τα καλά του λόγια ενώ εμείς απορούμε αν πρόκειται για κάποιου είδους troll.

