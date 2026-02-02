Μενού

«Θάλασσα από λάσπη» στην Θεσσαλία: Ο Πηνειός πλημμύρισε τον κάμπο και εξαφάνισε καλλιέργειες

Καφέ θάλασσα λάσπης κάλυψε τον θεσσαλικό κάμπο μετά την υπερχείλιση του Πηνειού, πνίγοντας καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.

Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί μεγάλη τμήμα του κάμπου, ανάμεσα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Πηνειός, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε το drone του Orange Press Agency είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της καταστροφής.

Στην περιοχή που εκτείνεται από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, ο ποταμός βγήκε από την κοίτη του, δημιουργώντας μια «καφέ θάλασσα» που έχει απλωθεί ανεξέλεγκτα, καλύπτοντας χιλιάδες στρέμματα γης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αγροτικές εκτάσεις έχουν «πνιγεί» κυριολεκτικά στο νερό, με καλλιέργειες και δέντρα να έχουν χαθεί κάτω από τη λασπωμένη επιφάνεια, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής.
 

