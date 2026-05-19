Θανάσιμη παράσυρση στο Περιστέρι: 49χρονη οδηγός χτύπησε πεζό

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μία θανάσιμη παράσυρση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στο Περιστέρι, όταν μία οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό της ένας 36χρονο πεζό, με τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, το περιστατικό έλαβε χώρα περί τις 23.00 στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν η 49χρονη, υπό απροσδιόριστες συνθήκες, παρέσυρε τον άτυχο άντρα.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε βαριά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. 

Αίσθηση προκαλεί αναφορά της ρεπόρτερ του σταθμού, με βάση την οποία δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός στον δρόμο επί του σημείου του δυστυχήματος.

 

