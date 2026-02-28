Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα επιβατηγό ΙΧ που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.