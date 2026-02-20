Μενού

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: 74χρονη πεζή παρασύρθηκε από μηχανή

Μια 74χρονη πεζή έχασε τη ζωή της τα μεσάνυχτα στην Πατησίων, όταν παρασύρθηκε από μηχανή 28χρονου. Έρευνα για τις συνθήκες.

Αστυνομικός της Τροχαίας | Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.

Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για την διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

