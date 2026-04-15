Η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς παραμένει βυθισμένη στο πένθος, ενώ νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον πρόωρο χαμό της 19χρονης Μυρτούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας σπάνε τη σιωπή τους, ξεσπώντας σε λυγμούς και ζητώντας απαντήσεις για το «γιατί» κόπηκε το νήμα της ζωής του παιδιού τους.

«Σ’ αγαπάω μαμά»: Τα τελευταία μηνύματα πριν την τραγωδία

Η μητέρα της 19χρονης περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας με την κόρη της. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και εκείνο, η επαφή τους ήταν γεμάτη στοργή, τίποτα όμως δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

«Της έστειλα μήνυμα, "Μυρτούλα μου σ’ αγαπάω", όπως της έστελνα κάθε βράδυ.

Μου απάντησε "Μαμά είμαι έξω, κι εγώ σ’ αγαπάω".

Της είπα "πρόσεχε παιδάκι μου"», ανέφερε η μητέρα.

Η επικοινωνία τους σταμάτησε στις τρεις παρά ένα το ξημέρωμα. Λίγες ώρες μετά, η μοίρα θα έγραφε τον πιο σκληρό επίλογο.

Ο πατέρας της κοπέλας, σε μια κατάθεση ψυχής που συγκλονίζει, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε το παιδί του νεκρό στο νοσοκομείο. «Πάω στο νοσοκομείο και βλέπω το παιδί μου πάνω στο μάρμαρο, σκεπασμένο με ένα σεντόνι. Πείτε μου πώς να το αντέξω; Ήταν ένας επίγειος άγγελος».

Παρά τον αβάσταχτο πόνο του, ο πατέρας εξέφρασε την επιθυμία του να μην υπάρξουν άλλα θύματα: «Πρέπει να γλιτώσω τα γειτονόπουλα, τα ξαδέρφια, τα παιδιά όλου του κόσμου».

Οι καταγγελίες για «πλεκτάνη»

Ένα από τα κεντρικά σημεία της μαρτυρίας των γονέων είναι η κατηγορηματική άρνηση ότι η κόρη τους έκανε χρήση ουσιών. Η μητέρα της Μυρτούς κάνει λόγο για «πλεκτάνη» και αναρωτιέται γιατί το παιδί της βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

«Το παιδί μου το ξέρω καλά, δεν κάπνιζε, δεν έπινε. Γιατί μου το έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία;»

«Ήταν πλεκτάνη... γιατί μου το πετάξανε;» αναρωτιέται, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ οι δηλώσεις των γονέων ανοίγουν έναν νέο κύκλο ερωτημάτων για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ στο Αργοστόλι.

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» των κατηγορουμένων και το τηλεφώνημα

Οι τρεις συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν στήσει ένα ολόκληρο σχέδιο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και να αποποιηθούν κάθε ευθύνη, όμως μια κίνηση στάθηκε αρκετή για να γκρεμίσει το άλλοθί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να αποστασιοποιηθούν από το περιστατικό. Ενώ η 19χρονη βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, οι δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους παρέμειναν στο σημείο, υιοθετώντας μια στάση που προκαλεί οργή.



Προσποιήθηκαν στους περαστικούς και στις αρχές ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα, εμφανιζόμενοι ως απλοί παρευρισκόμενοι που έτυχε να βρίσκονται εκεί.

Παρέμειναν δίπλα της μέχρι τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, διατηρώντας το προσωπείο των «ξένων» για να μην συνδεθούν με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Παρά την προσπάθειά τους να καλύψουν τα ίχνη τους, το μοιραίο «λάθος» έγινε από τη συσκευή που τελικά τους «έκαψε». Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της αλήθειας ξεκίνησε από μια τηλεφωνική κλήση.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, η κλήση προς το ΕΚΑΒ για βοήθεια πραγματοποιήθηκε από το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου κατηγορούμενου. Αυτό το ψηφιακό ίχνος ήταν η άκρη του νήματος που ένωσε τα πρόσωπα με το περιστατικό, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί μη γνωριμίας.

Οι αρχές αναμένουν πλέον με εξαιρετικό ενδιαφέρον την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τις τέσσερις συσκευές.