Κεφαλονιά: Η μαρτυρία του συντρόφου της Μυρτώς πριν πάει στη μοιραία συνάντηση - Η κατάθεση του φίλου της

Μια σπαρακτική υπόθεση που κόβει την ανάσα παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις τελευταίες ώρες, καθώς στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικά ντοκουμέντα για τις τελευταίες στιγμές της άτυχης Μυρτώς.

Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή κάτω από συνθήκες που προκαλούν οργή, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας νύχτας γεμάτης ναρκωτικά, μοιραίες αποφάσεις και εγκατάλειψη.

Στο δικαστικό μέγαρο Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν σήμερα (15/4), το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες –ανάμεσά τους και ένας 26χρονος αρσιβαρίστας που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί. Σε βάρος τους ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως και κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Μυρτώ κατέρρευσε. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν μια σειρά από μοιραία γεγονότα.

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης έχουν καταγράψει τη στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει το σώμα του κοριτσιού και την αφήνει στην κεντρική πλατεία της περιοχής.

Οι καταθέσεις αναφέρουν πως η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης, την οποία φέρεται να προμήθευσε ο 26χρονος αθλητής.

«Δεν έκανε ναρκωτικά η Μυρτώ»: Το ξέσπασμα του συντρόφου της

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου που είδε τη Μυρτώ για τελευταία φορά πριν το μοιραίο ραντεβού. Ο σύντροφός της, φανερά συντετριμμένος, επιχειρεί να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον χαρακτήρα της κοπέλας, τονίζοντας κατηγορηματικά πως η Μυρτώ δεν είχε καμία σχέση με τον κόσμο των ναρκωτικών.

Περιγράφοντας τη συνάντησή του με την 19χρονη την ίδια ημέρα πριν αυτή βρεθεί νεκρή, ο σύντροφός της αναφέρει:

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της και μετά από εκεί, μου έστειλε βίντεο ότι ήταν σπίτι της. Δεν ήταν σπίτι μάλλον, με κορόιδεψε κι εμένα. Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ.

Κανένα δείγμα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι σαν την κοπέλα, εδώ πέρα που ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε.

Πείτε μου και μένα, να ηρεμήσω κι εγώ, να ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ την άφησα να πιει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, ο ίδιος είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τη συνάντηση με τον 23χρονο.

«Προσπάθησα να την πείσω να μην βρεθεί μαζί του», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως είχε ένα κακό προαισθήμα για τη συγκεκριμένη συναναστροφή.

Ακόμα και μετά τον αποχωρισμό τους, οι δυο τους αντάλλαξαν κάποια μηνύματα, με τίποτα να μην προμηνύει την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Το είχε κανονίσει μάλλον από το μεσημέρι. Από το πρωί; Δεν ξέρω πότε το είχε κανονίσει. Μου λέει ‘θες να βγούμε κατά τις 21:00 η ώρα να πάμε μια βόλτα; Θα σε δω’, μου λέει, ‘λιγάκι;’. Και λέω ‘ναι, βγαίνουμε’. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα να την περιορίσω.

Πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα της. Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει. Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Ξυπνάω το πρωί. Στέλνω μήνυμα στην Μυρτώ, όπως στέλνω κάθε μέρα και η Μυρτώ εντάξει, δεν θα ξύπναγε, γιατί εγώ ξυπνάω 7 η ώρα.

Και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ‘πού είναι η κοπέλα σου;’. Λέω ‘σπίτι’. Μου λέει ‘παρ’ την τηλέφωνο’. ‘Γιατί’, του λέω, ‘τι έγινε;’. Λέει ‘δεν είναι διαθέσιμο’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο».

«Δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν»: Η κυνική ομολογία του 23χρονου

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την κατάθεση του 23χρονου, ο οποίος περιγράφει το παρασκήνιο πίσω από τις κλειστές πόρτες του δωματίου. Οι ισχυρισμοί του ρίχνουν βαριές σκιές στους άλλους δύο εμπλεκόμενους, αποκαλύπτοντας μια συνειδητή απόφαση εγκατάλειψης της Μυρτώς.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 23χρονος, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της. Αρχικά είπε: «Νόμιζα ότι έπεσε κάτω με σπασμούς για... πλάκα».

Όταν η Μυρτώ κατέρρευσε, ο 23χρονος ισχυρίζεται πως πρότεινε να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας και το τρίτο άτομο φέρονται να αρνήθηκαν πεισματικά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θέλουν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν» με τις αρχές.

Ο ίδιος παραδέχεται πως, υπό το κράτος πανικού, επιχείρησε να «καθαρίσει» το δωμάτιο, μαζεύοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να ενοχοποιήσει την παρέα πριν αποχωρήσουν από το κατάλυμα.

Στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ο 23χρονος υποστηρίζει πως η Μυρτώ ήταν εκείνη που «ζητούσε επίμονα και δεύτερη δόση ναρκωτικών», ένας ισχυρισμός που έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τα όσα δηλώνει ο σύντροφός της για την προσωπικότητά της.

H μαρτυρία του ιδιοκτήτη του καταλύματος

Η μαρτυρία του, σε συνδυασμό με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ρίχνει φως στα «κενά» διαστήματα μιας νύχτας που ερευνάται εξονυχιστικά από τις αρχές.

Όλα ξεκίνησαν στις 12:10 μετά τα μεσάνυχτα. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό του ιδιοκτήτη ζητούσε ένα δωμάτιο για το ίδιο βράδυ.

Στην άλλη γραμμή ήταν η Μυρτώ. «Η κοπέλα με κάλεσε, η κοπέλα έκανε την κράτηση στο όνομά της και η ίδια πλήρωσε», αναφέρει ο ιδιοκτήτης, τονίζοντας πως η φωνή της ακουγόταν απόλυτα συγκροτημένη.

Τίποτα στην επικοινωνία τους δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε: η Μυρτώ φαινόταν σε άριστη κατάσταση, χωρίς κανένα ίχνος μέθης ή επήρειας ουσιών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:27, η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη Μυρτώ να περνά την είσοδο του κτηρίου. Μαζί της ήταν ο 23χρονος, το άτομο που απασχόλησε τις αρχές ως ο τελευταίος που παραδόθηκε.

Ωστόσο, το μυστήριο πυκνώνει μετά τις 2:30 τα ξημερώματα. Για τις επόμενες δύο ώρες, μέχρι και τις 4:30, οι κάμερες καταγράφουν μια ασυνήθιστη κινητικότητα. Δύο άλλα άτομα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στο κατάλυμα και ήταν εντελώς άγνωστα στον ιδιοκτήτη, μπαινοβγαίνουν στον χώρο. Τα άτομα αυτά έχουν ήδη αναγνωριστεί από την αστυνομία, όμως η παρουσία τους εκείνο το δίωρο παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό.

Η επόμενη φορά που η Μυρτώ εμφανίζεται στο οπτικό υλικό είναι και η πιο δραματική. Δεν είναι πια η κοπέλα που μπήκε στο δωμάτιο μερικές ώρες νωρίτερα.

Η εικόνα μιλά από μόνη της: Οι δύο νεαροί (όχι ο 23χρονος συνοδός της) μεταφέρουν την κοπέλα έξω από το κτήριο σε λιποθυμική κατάσταση. Ο ένας την κρατά στα χέρια του και ο άλλος προπορεύεται, ανοίγοντας τον δρόμο.

Ενώ η κοπέλα έχει ήδη απομακρυνθεί από τους άλλους δύο, ο 23χρονος που την είχε συνοδέψει αρχικά φαίνεται να εγκαταλείπει το κατάλυμα τελευταίος, στις 5:15 το πρωί.

Με την έλλειψη εξωτερικών καμερών στον δρόμο, η μαρτυρία του ιδιοκτήτη και το εσωτερικό βίντεο αποτελούν τα μοναδικά «μάτια» της δικαιοσύνης μέσα στο κτήριο. Το ερώτημα που ζητά απάντηση παραμένει: Τι συνέβη μέσα σε εκείνο το δωμάτιο που μετέτρεψε μια κοπέλα σε «άριστη κατάσταση» σε έναν άνθρωπο που χρειαζόταν μεταφορά σε κατάσταση λιποθυμίας;