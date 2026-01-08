Θάνατος 30χρονου στην Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό

Ο 26χρονος άντρας που φέρεται ως ένας εκ των βασικών δραστών του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στην Πάτρα, παραδόθηκε σήμερα το μεσημέρι (8/1) στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και το οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στο θύμα ενώ αυτός βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος, προκαλώντας τα θανατηφόρα χτυπήματα.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο 26χρονος να πατά επανειλημμένα τον 30χρονο στο κεφάλι, όπως αναφέρει το dikastiko.

Πάτρα: Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 26χρονο

Η Εισαγγελία Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των φονικών χτυπημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Ηράκλειο: Στη φυλακή ζευγάρι για σεξουαλική κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των παιδιών τους

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, που είχαν παραδοθεί τις προηγούμενες μέρες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

.