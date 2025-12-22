Θάνατος 3χρονου από υποσιτισμό στην Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο και ο παππούς του μετά από ξυλοδαρμό

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη, και όχι μόνο, ο θάνατος ενός τρίχρονου παιδιού από υποσιτισμό και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τριήμερο κλείδωμα του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί, τη στιγμή που ο παππούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από άγριο ξυλοδαρμό στη συνοικία Τέρμα Άβαντος από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Μάλιστα, το σπίτι της οικογένειας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με την κοινωνία να αναρωτιέται πού χάθηκαν οι δικλίδες προστασίας ενός παιδιού που ζητούσε τον πατέρα του.​

Διαβάστε επίσης: Αλεξανδρούπολη: Eνώπιον του εισαγγελέα η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από υποσιτισμό

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα του σπιτιού της οικογένειας, σύμφωνα με το pameevro.gr, φανερώνει ότι είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο.

Αλεξανδρούπολη: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, ένα τρίχρονο αγόρι διακομίστηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης νεκρό από τη μητέρα του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, «έφυγε» από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως πριν φτάσουμε σε έναν θάνατο παιδιού και μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.