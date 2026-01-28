Θάνατος βρέφους στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση στην υπόθεση

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Θεσσαλονίκης, έπειτα από τον θάνατο βρέφους τριών μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, παρότι αυτό δεν βρισκόταν σε εφημερία. Ωστόσο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα. Παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

Η εισαγγελική αρχή ζήτησε να ενταχθούν στη δικογραφία τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι γονείς του βρέφους αφέθηκαν ελεύθεροι έως την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια, που έχει ακόμη τρία ανήλικα παιδιά, κατοικεί μόνιμα στην Ξάνθη και βρισκόταν προσωρινά στη Θεσσαλονίκη. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε στον χώρο διαμονής τους, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Κατά τα πρώτα στοιχεία, το βρέφος παρουσίαζε ενδείξεις παραμέλησης, χωρίς να προκύπτει υποσιτισμός.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναμένοντας τα πορίσματα των εξετάσεων που θα διασαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του παιδιού.