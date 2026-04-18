Θάνατος Μυρτώς: Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί των κατηγορούμενων και τα κρίσιμα λεπτά πριν την εγκατάλειψη

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (18/04) αποφασίστηκε η προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο περιστατικό.

Ύστερα από πολύωρη απολογητική διαδικασία, που ξεπέρασε τις 12 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας κατέληξαν ομόφωνα στην προσωρινή τους κράτηση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία που προέκυψε μετά την αναβάθμιση της αρχικής, η οποία αφορούσε έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε έντονο κλίμα, με δεκάδες πολίτες να συγκεντρώνονται και να εκφράζουν την οργή τους, αποδοκιμάζοντας τους κατηγορούμενους με συνθήματα.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς τους, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 26χρονος –πρώην αθλητής της άρσης βαρών– φέρεται να παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε τις ουσίες, χρησιμοποιώντας χρήματα που συγκέντρωσε από την 19χρονη και έναν ακόμη φίλο τους, 23 ετών. Υποστήριξε πως μετά τη χρήση, η κοπέλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία, την οποία εκείνος εξέλαβε ως επιληπτικό επεισόδιο.

Όπως ισχυρίστηκε, επιχείρησε να τη βοηθήσει, τοποθετώντας το χέρι του στο στόμα της για να το ανοίξει, εξηγώντας έτσι και τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν τόσο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι όσο και στο σώμα του, τα οποία αποδίδει σε δάγκωμα από την ίδια.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος ανέφερε ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπευσε όταν ενημερώθηκε ότι η 19χρονη δεν ήταν καλά. Δήλωσε ότι τη βρήκε αναίσθητη, την σκέπασε με το μπουφάν της και μαζί με τους υπόλοιπους την μετέφεραν εκτός του χώρου, περιμένοντας την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Παραδέχθηκε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι προσποιήθηκαν πως δεν τη γνώριζαν, τόσο μπροστά σε περαστικούς όσο και στους διασώστες, κάτι που φαίνεται να αξιολογήθηκε αρνητικά από τις δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, του οποίου εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με την 19χρονη τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων.

Φέρεται ακόμη να της είχε στείλει 220 ευρώ και να της πρότεινε να τη φιλοξενήσει είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, καθώς η ίδια φέρεται να ήθελε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον όπου βρισκόταν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο χρονικό σημείο αυτής της επικοινωνίας, μεταξύ 04:00 και 04:30 τα ξημερώματα, καθώς ενδέχεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό του χρόνου που η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα της υπόθεσης.