Θάνατος Σταύρου Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο άτομα του περιβάλλοντός του, βίντεο και επικοινωνίες

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, χθες 21/07 και η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν σήμερα την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων. Ο Σ. Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.

Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, έχουν συλλέξει, σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας και της περιοχής και προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος.

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Η είσοδος του δικηγορικού γραφείου που ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε προκειμένου να κοιμάται εκεί μερικά βράδια, δεν έφερε ίχνη παραβίασης που σημαίνει ή ότι ήταν γνωστοί και τους άνοιξε την πόρτα ή με κάποιο τέχνασμα ο δράστης ή οι δράστες τον παραπλάνησαν και μπήκαν στον χώρο.

Επιπλέον η αστυνομία συλλέγει και μαρτυρίες τόσο από την περιοχή όσο και από πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον, ενώ περιμένουν να βρουν και στοιχεία από τις επικοινωνίες του για να καταλήξουν σε συμπεράσματα αρχικά για το κίνητρο του δράστη που φαίνεται να μην ήταν ληστεία, υπήρχε σχετική αναστάτωση στον χώρο αλλά όχι έρευνα που να παραπέμπει σε ληστεία μετά φόνου.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές φαίνεται πως μέχρι τώρα το κίνητρο είναι προσωπικό και όχι ληστεία και όχι κάτι άλλο που να συνδέεται με τις υποθέσεις που είχε χειριστεί ως δικηγόρος.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε διότι δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα που έκαναν οι κόρες του με αποτέλεσμα τα κορίτσια να πάνε στο γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, χτυπώντας τα κουδούνια. Μπήκαν με τη βοήθεια του θυρωρού στο γραφείο και δυστυχώς βρήκαν νεκρό τον ποινικολόγο.