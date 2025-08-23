«Θέλω να πεθάνω»: Σπαράζει η γιαγιά της Αμέλια που πνίγηκε στους Παξούς, ήταν το μόνο της εγγονάκι

Ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς, με ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών, την Αμέλια, να πνίγεται σε πισίνα βίλας, 300 μέτρα μακριά από το σπίτι της. Το κακό έγινε όταν η μικρούλα έφυγε από το σπίτι της, δίχως να την πάρουν χαμπάρι οι γονείς της και οι παππούδες της, μπήκε στη γειτονική βίλα και άγνωστο πώς έπεσε στην πισίνα.

Το κοριτσάκι βρήκε νεκρό ο μάγειρας του σπιτιού μετά από μία ώρα ερευνών. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των γιατρών η μικρούλα δεν τα κατάφερε.

Ολόκληρη η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως η Αμέλια, το χαμογελαστό και χαρούμενο κοριτσάκι, «έσβησε».

Η γιαγιά της μιλώντας στο Star σπαράζει, η Αμέλια ήταν το μοναδικό της εγγόνι.

Παξοί: «Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα.

Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», είπε η γιαγιά της 4χρονης.

Πλησίαζε 16:00 το απόγευμα. Η μητέρα της Αμέλιας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει στο μπάνιο για να ετοιμαστεί για τη δουλειά. Η μικρούλα ήταν στον κήπο και έπαιζε. Άγνωστο πως, χωρίς να την καταλάβει ούτε ο μπαμπάς της ούτε ο παππούς της, απομακρύνθηκε από το σπίτι.

Το παιδάκι έφυγε κάποια στιγμή από το σπίτι. Κατάλαβαν ότι λείπει, οι γονείς του και άρχισαν να το αναζητούν γύρω στις 16:00 το απόγευμα και με τη βοήθεια και των ανθρώπων εκεί της γειτονιάς -που κινητοποιήθηκαν- και της αστυνομίας -που πήγε για να ερευνήσει- βρέθηκε στις 17:00 δυστυχώς σε μια πισίνα γειτονικής βίλας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η μητέρα της Αμέλια φανερά αναστατωμένη τηλεφώνησε στον εργοδότη της και του είπε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στη δουλειά γιατί χάθηκε η κορούλα της και την ψάχνουν.

Παξοί: Δίωξη στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

Ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παξοί: «Μου είπε ότι δε θα έρθει για δουλειά γιατί ψάχνει το παιδί της»

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και μετά από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δηλώνει ο εργοδότης της μητέρας.

Ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δυστυχώς όμως, η μικρούλα δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.



