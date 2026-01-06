Θεοφάνια στον Πειραιά: Ολοκληρώθηκε η ρίψη του Τίμιου Σταυρού - Πότε ανοίγουν οι κλειστοί δρόμοι

Με κατάνυξη εορτάζονται σε όλη τη χώρα τα Θεοφάνια, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού στον Πειραιά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως κάθε χρόνο, στην Αθήνα τα Θεοφάνια εορτάζονται στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, ενώ στον Πειραιά στην αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος.

Στην τελετή παρευρίσκονται επίσης ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σαρωνικό, ενώ πολλοί βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον σταυρό, ακολουθώντας το έθιμο που συμβολίζει την καθαρότητα και την ευλογία για τη νέα χρονιά.

Πολλοι από αυτούς ήταν απόστρατοι και ενέργεία στρατιωτικοί, με τον πρώτο να δέχεται τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής στα επιβαίνουν και μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσει σε Αθήνα και Πειραιά: Πότε ανοίγουν οι δρόμοι

Παράλληλα, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εορτασμοί των Θεοφανίων σε ισχύ έχουν τεθεί από το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Τροχαία σε εφαρμογή έχουν τεθεί οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, ως εξής:

Σκουφά , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας. Δημοκρίτου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά. Λυκαβηττού , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Γλύκωνος , στο ύψος της Δεξαμενής.

, στο ύψος της Δεξαμενής. Φωκυλίδου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου. Πλατεία Φιλικής Εταιρείας , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά. Ηροδότου , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής. Ηρακλείτου , στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά. Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 13:00, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

Βασ. Γεωργίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως. Ακτή Μιαούλη , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Εθν. Αντιστάσεως , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού. Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, στις 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών