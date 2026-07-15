Θερινό πρόγραμμα σε μετρό, λεωφορεία, ΗΣΑΠ: Τα νέα «πριονισμένα» δρομολόγια

Από τις 6/7 έχει ήδη μπει σε εφαρμογή το θερινό πρόγραμμα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ), με αποτέλεσμα οι επιβάτες να διαθέτουν λιγότερα δρομολόγια.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο λόγω της μειωμένης κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς των ΜΜΜ.

Θερινό πρόγραμμα - Τι αλλάζει σε μετρό και λεωφορεία

Ο ΟΑΣΑ έχει ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού, γνωστή ως «Θερινό Ι». Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σταδιακά μέσα στον Ιούλιο, θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά όλες τις γραμμές. Σε ορισμένα δρομολόγια θα υπάρξει μάλιστα ενίσχυση, κυρίως σε εκείνα που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Η γραμμή 122 (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη), που συνδέει την πόλη με τις παραλίες, θα λειτουργεί πλέον καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Διαβάστε ακόμα: Με τον φόβο των καθιζήσεων οι κάτοικοι στην Κυψέλη από τα έργα του Μετρό: «Ρωγμές σε 200 διαμερίσματα»

Αντίθετα, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90, καθώς ολοκληρώθηκαν οι πανεπιστημιακές εξετάσεις.

Για ενημέρωση σχετικά με τις καθημερινές αλλαγές ή την ακριβή ώρα διέλευσης των οχημάτων, οι επιβάτες μπορούν να συμβουλεύονται την εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ ή την ιστοσελίδα telematics.oasa.gr.

Η ΣΤΑΣΥ από την άλλη προσαρμόζει επίσης τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς, σύμφωνα με τη θερινή ζήτηση και τις ανάγκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού.

Στη γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

Στη γραμμή 2 του Μετρό, την περίοδο αιχμής (07:00 – 19:00) τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 λεπτών.

Στη γραμμή 3, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα: οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί και ανά 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

Όσον αφορά το Τραμ, τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.