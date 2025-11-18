Θεσσαλία: Σε τροχιά κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι - Κλειδώνει στις 23 Νοεμβρίου πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα

Ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, διαμηνύοντας, ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Το πότε και που θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα θα κλειδώσει στην πανελλαδική σύσκεψη, στις 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας.

Στα Φάρσαλα, οι αγρότες συζήτησαν την Τρίτη για να λάβουν και την τελική απόφαση, για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

Στην Κοζάνη, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ παράλληλα, το αγροτικό συζητείται στο Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή αγροτών που θέτουν τα αιτήματά τους.