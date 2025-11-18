Στήνονται νέα αγροτικά μπλόκα στη Θεσσαλία: «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»

Ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, διαμηνύοντας, ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πότε και που θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα θα κλειδώσει στην πανελλαδική σύσκεψη, στις 23 Νοέμβρη, στη Νίκαια της Λάρισας. Σήμερα (18/11), στα Φάρσαλα οι αγρότες της Θεσσαλίας θα λάβουν και την τελική απόφαση, για το αν θα συσταθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο ή όχι.

«Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο που θα αποφασίσουν όλοι οι αγρότες μαζί και την Κυριακή θα πάμε με μία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια της Λάρισας, όπου εκεί θα αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ», αναφέρουν.

Βασικά τους αιτήματα, η μη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία, καθώς και οι τιμές των προϊόντων που παραμένουν, όπως λένε εξευτελιστικές.