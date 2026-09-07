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Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι - Τραυματίστηκε βαριά

Ένα τραγικό συμβάν συνέβη στη Θεσσαλονίκη όπου μια 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι και νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

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Ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη | (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ // ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ)
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Ένα κορίτσι 13 ετών νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα της Δευτέρας 07/09 σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά κτηρίου στην περιοχή της Μοναστηρίου, ενώ σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ απαραίτητη ήταν και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

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