Θεσσαλονίκη: 24χρονος παρενόχλησε 17χρονη σε τουαλέτες - Χειροπέδες και μεταγωγή στον εισαγγελέα

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 24χρονος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από σχετική καταγγελία 17χρονης που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να έλαβε χώρα χθες (15/3) το απόγευμα, στις τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.