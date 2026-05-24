Θεσσαλονίκη: 30χρονος άντρας ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του - Ερευνώνται τα κίνητρα

Σοκ προκαλεί υπόθεση δολοφονίας που σημειώθηκε στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη, με 67χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, αναφέρει το ΣΚΑΙ.