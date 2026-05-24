Θεσσαλονίκη: 30χρονος άντρας ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του - Ερευνώνται τα κίνητρα

Σοκ προκαλεί υπόθεση δολοφονίας που σημειώθηκε στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη, με 67χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη.
Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, αναφέρει το ΣΚΑΙ.
- Προς τελική συμφωνία Λιάγκας – ΑΝΤ1: Αλλάζουν όλα στο «Πρωινό» - Ποιος παραμένει
- Η αληθινή «απόδραση των 11» γράφτηκε στην Αθήνα: Το ματς της Κατοχής που γονάτισε το Γ' Ράιχ
- Γιατί υπάρχουν τόσες αδέσποτες γάτες στους δρόμους; Η λύση στο πρόβλημα και τα λάθη που γίνονται
- Final Four: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Euroleauge - Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προς το T-Center
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.