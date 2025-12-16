Μια σοκαριστική καταγγελία, έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς 55χρονη φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά, τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού για χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η οικιακή βοηθός διέμενε μαζί με τον γιο της στο σπίτι της 55χρονης, όπου κι εργαζόταν.

Όταν η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 55χρονη εργοδότριά της προέβαινε -σύμφωνα με την καταγγελία- σε γενετήσιες πράξεις κατά του παιδιού.

Κατά την ίδια καταγγελία, που έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, οι πράξεις αυτές ξεκίνησαν όταν το παιδί ήταν 9 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι τον περασμένο Μάιο. Ο φερόμενος ως παθών είναι σήμερα 18 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Διερευνώντας την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία εναντίον της 55χρονης, για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.