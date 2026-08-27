Θεσσαλονίκη: 8 μήνες φυλάκιση στον αστυνομικό που καταγγέλθηκε για βιασμό

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 51χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση.

Η απόφαση αφορά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, η οποία εξετάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη διαδικασία. Για τις υπόλοιπες καταγγελίες, που αφορούν γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της και παράνομη βιντεοσκόπηση, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, καθώς πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η 51χρονη δεν παρέστη στο δικαστήριο, καθώς, όπως ενημέρωσε εγγράφως, είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Στο ακροατήριο αναγνώστηκαν οι δύο καταθέσεις που είχε δώσει στην Αστυνομία, η μία εκ των οποίων παρουσία ψυχολόγου.

Κατά την απολογία του, ο 48χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι η σχέση τους είχε διαρκέσει λίγες ημέρες. Όπως ανέφερε, τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.

Αναφερόμενος στο περιστατικό που προηγήθηκε της καταγγελίας, είπε ότι πήγε στο σπίτι της για να της αφήσει φαγητό, αφού είχε προηγηθεί αναπάντητη κλήση. Υποστήριξε ότι χτύπησε την πόρτα δύο φορές, δεν του άνοιξε και αποχώρησε χωρίς να τη συναντήσει.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε στη γυναίκα φόβο και ανησυχία, σε σημείο ώστε να καλέσει την Αστυνομία. Για την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και επέβαλε στον 48χρονο εφέσιμη ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει την καταγγέλλουσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

