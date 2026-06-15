Θεσσαλονίκη: Αφέθηκε ελεύθερος ο 35χρονος που συνελήφθη για κατασκοπεία

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο 35χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατασκοπεία, προκειμένου να απολογηθεί.
Αποφασίτηκε να του επιβληθεί απαγόρευση από την χώρα και υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου διαμένει.
Ο 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη χθες, Κυριακή για κατασκοπεία, καθώς φέρεται να είχε τραβήξει και θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα η σύλληψη από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έγινε βραδινές ώρες χθες (13-06-2026), καθώς έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στο αυτοκίνητό του 35χρονου ένα ιπτάμενο μη επανδρωμένο τηλεχειριζόμενο (drone), στερούμενος σχετικής άδειας χειριστή.
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