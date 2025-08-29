Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο με τραυματία 54χρονο – Συνελήφθη 57χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου 57χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν 54χρονο, κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.

Το θύμα, σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Κατά πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 57χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του επεισοδίου. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ