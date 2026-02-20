Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 φοιτητών μετά την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 φοιτητών που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναβολή προέκυψε λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης. Είχε προηγηθεί άλλη μία αναβολή, με άρση της κράτησης όλων των κατηγορουμένων, την προηγούμενη Τετάρτη.
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό
Οι 38 φοιτητές διώκονται ια το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν κατηγορούνται επιπλέον για απείθεια.
Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, φοιτητές είχαν ανταποκριθεί σε κάλεσμα για προβολή ταινίας στην Πολυτεχνική Σχολή. Η συνεχιζόμενη παραμονή τους στο χώρο του Ιδρύματος, μετά τις 22.00, προκάλεσε την αστυνομική επέμβαση.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από εντολή των πρυτανικών αρχών.
