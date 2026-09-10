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Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Άγγλοι τουρίστες έκαναν «σκηνή»

Λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε εν πτήση, πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της στον αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

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Αεροδρόμιο Μακεδονία
Αεροδρόμιο Μακεδονία | Eurokinissi
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Λόγω αναστάτωσης που προκλήθηκε σε πτήση που κατευθυνόταν από τη Βρετανία στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Δύο Βρετανοί τουρίστες, ηλικίας 39 και 42 ετών κατά τη διάρκεια πτήσης (Μάντσεστερ-Ρόδο) προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους.

Αεροδρόμιο Μακεδονία - «Αμέρικαν μπαρ» η πτήση

Παράλληλα δεν συμμορφωνόταν σε εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη της καμπίνας του αεροσκάφους.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους και ο 42χρονος διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (09-09-2026) και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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