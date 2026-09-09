«Τόση ευτυχία, δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε»: Η ατάκα της Ράνιας Τζίμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ακόμη ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε on air η Ράνια Τζίμα, αυτή τη φορά για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Όλα ξεκίνησαν όταν στον τηλεοπτικό αέρα του Mega, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε το σύνθημα στη Συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έλεγε: «Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». «Ο ορισμός της ευτυχίας είναι αυτός», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.
«Καλά, είμαστε ευτυχισμένοι ήδη από τις προηγούμενες μέρες από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε τόση ευτυχία. Μια ανάταση την αισθανόμαστε όλοι», απάντησε με ειρωνική διάθεση η Ράνια Τζίμα.
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