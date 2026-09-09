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«Τόση ευτυχία, δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε»: Η ατάκα της Ράνιας Τζίμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Νέα αιχμηρή ατάκα από τη Ράνια Τζίμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, με αφορμή σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα.

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Ράνια Τζίμα
Ράνια Τζίμα | Glomex / @mega
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Ακόμη ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε on air η Ράνια Τζίμα, αυτή τη φορά για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν στον τηλεοπτικό αέρα του Mega, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε το σύνθημα στη Συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έλεγε: «Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». «Ο ορισμός της ευτυχίας είναι αυτός», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Καλά, είμαστε ευτυχισμένοι ήδη από τις προηγούμενες μέρες από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε τόση ευτυχία. Μια ανάταση την αισθανόμαστε όλοι», απάντησε με ειρωνική διάθεση η Ράνια Τζίμα.

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